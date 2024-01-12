На Харківському напрямку кардинальне збільшення угруповань РФ не спостерігається – Фітьо

На Харківському та Куп’янському напрямках кардинального збільшення угруповання російських військ не спостерігається. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») повідомив підполковник Володимир Фітьо, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

«Ми контролюємо чисельний склад військового угруповання російських військових на Куп’янському напрямку, бачимо їхню кількість на північному кордоні неподалік Харківщини, на Бєлгородщині», – сказав Фітьо.

За його словами, мета російських військ на Харківщині – захопити Синьківку і перейти до наступу на Куп’янськ. Він зазначив, що активні дії на цих напрямках спостерігаються ще від початку жовтня 2023 року.

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«Так, росіяни хочуть захопити і Харків, і Полтаву, і Київ, і всю Україну. Це їхні заяви, це їхні наміри. Але на даному напрямку ми не спостерігаємо якихось серйозних змін», – зазначив речник Сухопутних військ.

Фітьо закликав жителів Харківщини дослухатися до сигналів повітряної тривоги, оскільки регіон зазнає ракетних атак з Бєлгородській області Росії:

«Харків’янам слід ставитися уважно лише до сигналів повітряної тривоги. Ми бачимо, що здійснюються обстріли ракетами по місту, по цивільних об’єктах».

Щодо Куп’янського напрямку, Володимир Фітьо зазначив, що був певний період затишшя, коли російська армія накопичувала сили, а зараз відновила наступальні дії.

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«Так, є угруповання (російських військ – ред.), яке на Куп’янському напрямку намагається атакувати. Лише за минулу добу було відбито на цьому напрямку дві ворожі атаки неподалік Синьківки. Ворог намагається чогось досягти, але від початку жовтня якихось успіхів на даному напрямку немає», – розповів він.

Представник Сухопутних військ додав, що українські Сили оборони почали укріплювати позиції на Харківщині та на північному кордоні України від жовтня 2023 року.

За даними Генерального штабу, за добу 11 січня українські війська відбили дві атаки російської армії біля Синьківки на Куп’янському напрямку.

Днями командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що російські війська не полишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, щоб блокувати Куп’янськ.