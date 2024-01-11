Сирський: війська РФ намагаються блокувати Куп’янськ і створити умови для наступу на Часів Яр

Російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках – про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня.

«Окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи з Куп’янського лісу та захопити Синьківку, маючи на меті блокування Куп’янська. Завдяки діям наших оборонців ворог несе значні втрати. Попри це, намагається наростити зусилля насамперед за рахунок людського ресурсу», – написав він у своєму телеграмі.

Сирський повідомляє, що російські війська намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець на Лиманському напрямку: веде артилерійські обстріли, перекидає додаткові штурмові роти, намагається розміновувати шляхи висування. Також у районі Серебрянського лісництва війська РФ здійснюють «безуспішні спроби» атакувати українські позиції за підтримки бронетехніки в напрямках Торського, Діброви та Ямполя.

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«Спостерігається підготовка до відновлення наступальних дій ворога на Сіверському напрямку. Для цього ворог переміщує підрозділи «Шторм» та здійснює формування штурмових рот», – повідомляє командувач.

Також, за його словами, на Бахмутському напрямку російські загарбники «докладають усіх зусиль» для виходу на рубіж каналу Сіверський Донець – Донбас. Вони намагаються створити сприятливі умови для наступу на Часів Яр та відновити втрачене положення в районах каскаду озер на схід від Кліщіївки та Курдюмівки.

«Незважаючи на широкомасштабні наступальні дії ворога наші воїни на всіх напрямках міцно тримають оборонні рубежі та завдають ворогу значних втрат. Всі необхідні рішення наші командири приймають вчасно, ставлячи за мету ефективне ураження живої сили противника та збереження життя наших воїнів», – додає Сирський.

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Останнім часом російські війська атакують на Куп’янському напрямку, неодноразово повідомлялося про їхні спроби прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

У грудні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський також повідомляв, що російська армія намагається захопити Синьківку задля створення умов для блокування Куп’янська.