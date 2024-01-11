Нове загострення на Сході: Росія готує удар по Куп'янську та Новомихайлівці?

9 січня головком ЗСУ Валерій Залужний разом із міністром оборони Рустемом Умеровим відвідали передові позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.

Там вони зустрілися з командувачем Сухопутних військ Олександром Сирським, який доповів про постійні спроби армії Росії атакувати на напрямку.

«Доповідали ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогові не сподобається», – заявив Умеров після зустрічі.

Головком же Залужний у «Фейсбуці» повідомив, що працював зі смуги відповідальності ОСУВ «Хортиця» кілька днів – це Куп'янський та Бахмутський напрямки.

«Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на всіх напрямках. Незважаючи на тиск, наші воїни відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику в живій силі та техніці», – написав він.

На фронті, згідно з повідомленням українського Генштабу, дійсно набирають обертів бойові дії – відомство повідомило про 73 зіткнення протягом 9 січня. Найгарячіше – на Авдіївському, а також Мар’їнському напрямку, де намітилася нова гаряча точка –Новомихайлівка.

Вже 10 січня, за даними Генштабу ЗСУ, відбулось значно менше бойових зіткнень – 42, проте найгарячішими напрямками лишаються Авдіївський та Мар’їнський, зокрема, Новомихайлівка.

Аналітики, зокрема військовий оглядач, полковник ЗСУ у запасі Костянтин Машовець, зазначають, що вже незабаром може зрости тиск армії Росії на Синьківку – ворота у вузловий у транспортному плані Куп’янськ на північ від Донбасу.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінював, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області найближчими тижнями, а російське угруповання на Куп’янському напрямку виглядає більш придатним для проведення інтенсивних наступальних зусиль, ніж деінде в Україні або вздовж міжнародно визнаних кордонів України.

Головні питання випуску:

Де чекати на нові удари армії Росії на сході – і як вони виглядатимуть?

Чому агресор зосереджується на Новомихайлівці та Синьківці?

І чому російська армія так прагне позбавити Сили оборони плацдарму на лівому березі Дніпра?