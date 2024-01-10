Росія втратила в Україні ще двох полковників. Як це впливає на армію агресора?

Два полковники за два дні втратила російська армія у війні з Україною, повідомляють російські військові та пропагандистські телеграм-канали РФ. 4 січня під час удару по командному пункту в окупованому Криму загинув Вадим Ісмагілов, командир третього радіотехнічного полку четвертої гвардійської армії, який називали «очима Кримського ППО», а за два дні, 6 січня – Арман Оспанов, який очолював бронетанкову службу повітряно-десантних військ (ВДВ). Чому мовчить про ці втрати Міноборони Росії, і як вони вплинуть на російську армію?

Арман Оспанов: головний з бронетехніки російського десанту

6 січня 2024 на Херсонщині загинув російський полковник Арман Оспанов, який очолював бронетанкову службу російських ВДВ. Про його смерть повідомив колишній однокурсник з Омського вищого танкового інженерного училища Андрій Шенаурін. За його інформацією, Оспанов загинув «під час виконання бойового завдання».

Одним з перших новиною про смерть Оспанова поділився блогер Necro Mancer. У своєму пості він зазначив, що російський полковник «підірвався на міні, а міг би в Астані горілку пити».

За інформацією російського телеграм-каналу «Досьє шпигуна», 6 січня полковник прибув до розташування 104-ої десантно-штурмової дивізії на Херсонщину, поблизу населеного пункту Козачі Лагері. Він вирішив допомогти військовим, які застрягли на БТР-82А. Оспанов вирушив особисто доставити запасні троси для евакуації бронетранспортера і потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ. Крім Оспанова, загинув командир евакуаційного відділення одного з підрозділів 104-ої ДШД сержант Олександр Краснов, ще двоє рядових отримали поранення.

Інформації про Оспанова в інтернеті небагато. Йому 51 рік. Народився Арман Толегенович Оспанов в Казахстані. З 1987-1990 року вчився в Карагандінській республіканській військовій школа-інтернаті. На сайті закладу досьє Оспанова знаходиться у вкладці «Гордість школи». Повідомляється, що він нагороджений медаллю до ордену «За заслуги перед Батьківщиною» ІІ ступеня, «За відмінність у військовій службі» ІІ та ІІІ ступеня.

Вищу освіту отримав у Омському вищому танковому інженерному училищі. Оспанов був начальником бронетанкової служби ВДВ, а саме 98-ої повітрянодесантної дивізії армії РФ. Ця дивізія воювала на сході України ще у 2014 році та брала участь в так званій «миротворчій місії» в Казахстані у 2022 році, втихомирюючи протести громадян.

Інформацію про смерть Оспанова підтвердили й в 98-й повітрянодесантній дивізії, і його друзі. Відомо, що сьогодні, 10 січня, відбулося прощання з полковником в російському Іваново на мусульманському кладовищі.

В соціальних мережах також зазначають, що Оспанов був товаришем Михайла Теплинського, але Донбас Реалії підтвердження цій інформації не знайшли.

Вадим Ісмагілов: від нього залежала безпека кримського неба

4 січня українські військові уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму. Пропагандистські канали з посиланням на свої джерела в Генштабі та Міноборони Росії заявили, що тоді загинуло 23 військові, серед них 5 високопоставлених офіцерів ЗС Росії і як мінімум 9 спецназівців.

Один із цих високопоставлених офіцерів є Вадим Ісмагілов, командир третього радіотехнічного полку четвертої гвардійської армії.

Він є випускником Челябінського вищого військового автомобільного командно-інженерного училища, яке закінчив у 2003 році. Воював не тільки в Україні, але й у Сирії. 15 лютого 2023 року Ісмагілов отримав нагородний годинник від голови окупаційної адміністрації Криму Аксьонова.

Саме полк Ісмагілова називали очима так званої кримської дивізії ППО РФ. Зі спогадів російського генерала-майора Павла Жилавого: «виявляють цілі противника, ведуть їх, видають дані для зенітних ракетних полків». За його словами, від підрозділу Ісмагілова багато в чому залежав «результат повітряного бою».

Прощання з полковником відбудеться у Челябінську завтра.

Як такі втрати впливають на російську армію?

За словами ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа, втрати високопоставлених офіцерів є завжди ударом для будь-якої армії. По-перше, їм треба знайти заміну, яка буде підготовлена не гірше за командира, який загинув. По-друге, це психологічний стан солдатів, якщо до офіцера ставилися з повагою. По-третє, офіцерські перестановки можуть впливати і на швидкість проведення операцій.

«Під час розвитку якихось важливих подій, наприклад, наступальних чи оборонних операцій, це може серйозно вплинути на боєздатність сил. Бо вибуває зі строю високопоставлений командир, який відповідає за багато речей. Коли ситуація досить стабільна, то заміна буде більш безболісною», – зазначив в ефірі Донбас Реалії Давид Шарп.

Він також додав, що конкретно у випадку загибелі Армана Оспанова цікаві самі причини, що полковник нібито поїхав евакуювати солдатів: це може свідчити, що повага до нього серед підлеглих усе ж була.

Яка реакція Росії на втрати офіцерського складу?

Росія від початку повномасштабного вторгнення дуже рідко коментує свої втрати: навіть, якщо мова йде про рівень генералів. Але російське видання «Медіазона» та редакції BBC в Росії веде поіменний список загиблих на війні з Україною російських комбатантів, спираючись на пости родичів, новини в регіональних ЗМІ та повідомлення місцевої влади.

За цими данними, з початку повномасштабного вторгнення до 15 грудня 2023 року підтвердилася загибель майже трьох тисяч офіцерів російської армії та інших силових структур. 341 із них – у званні від підполковника та вище, з них полковників – 95.