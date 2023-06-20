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У Петербурзі знайшли могилу вбитого в Україні генерала Горячева

У розвідці наголосили, що Горячев став першим підтверджено вбитим російським генералом в Україні з початку 2023 року

У Росії остаточно підтвердили загибель в Україні генерал-майора Сергія Горячева. Про це повідомляє видання Fontanka.ru, за даними якого воєначальник був похований на Серафимівському цвинтарі в Санкт-Петербурзі.

Фотографії з місця поховання начальника штабу 35-ї армії виданню 20 червня надіслав читач. «Ділянка розташована біля Одеської доріжки (цвинтаря)», – супроводив він повідомлення. Встановлена на хресті табличка відображає головні дати Сергія Горячева, 22.10.1970 – 12.06.2023.

За інформацією Fontanka.ru, похорон відбувся 18 червня. Читачі помітили катафалк та роту почесної варти біля «Будинку офіцерів» у центрі Санкт-Петербурга.

Розвідка Великої Британії 16 червня вказувала, що генерал Горячев «майже напевно» загинув під час удару по командному пункту 12 червня 2023 року або близько цієї дати на півдні України.

У Міноборони Росії дані про загибель генерала не коментували. А Сили оборони України минулого тижня заявляли, що ще уточнюють інформацію про загибель начальника штабу 35-ої загальновійськової армії збройних сил Росії генерал-майора Сергія Горячева.

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