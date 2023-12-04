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У Росії офіційно підтвердили смерть генерала Завадського на війні в Україні

Генерал-майор Володимир Завадський
Генерал-майор Володимир Завадський

У Росії офіційно підтвердили загибель генерал-майора Володимира Завадського, який був заступником командувача 14-го армійського корпусу Північного флоту. Про це, назвавши смерть Завадського «тяжкою втратою», написав 4 грудня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, воєначальник загинув «на бойовому посту». «До серпня 2021 року він командував 4-ю гвардійською Кантемирівською червонопрапорною танковою дивізією, з якою у Воронезької області налагоджені давні добрі відносини», – додав Гусєв.

Минулого тижня повідомлення про загибель генерала Завадського підтвердили у Міжрегіональній громадській організації випускників Московського вищого військового командного училища імені Верховної Ради РРФСР «Кремль». У повідомленні було сказано, що Завадський загинув 28 листопада.

Як зазначає видання «Важные истории», це сьомий військовий такого рангу, загибель якого на війні РФ проти України підтверджена російськими джерелами. За повідомленням, генерал підірвався на міні. Міноборони Росії не підтверджує і не спростовує такі повідомлення.

Завадський, як стверджується, був заступником командира 14-го армійського корпусу. Раніше він командував гвардійською танковою Кантемирівською дивізією.

За даними «Важных историй», загалом повідомлялося про загибель на війні 12 російських генералів. Підтверджена загибель сімох із них. До Завадського останнім загиблим генералом був Олег Цоков, його вбили, ймовірно, при ударі по командному пункту 58-ої армії в підконтрольному Росії Бердянську влітку цього року.

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