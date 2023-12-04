«Культура неправдивого звітування»: розвідка Британії оцінює втрати РФ в Україні у 70 тисяч загиблими

Розвідка Великої Британії 4 грудня опублікувала свої оцінки щодо втрат російської армії під час війни в Україні.

За зведенням, оприлюдненим британським Міноборони, офіційні сили, підконтрольні російському Міноборони, втратили від 180 до 240 тисяч людей особового складу пораненими і близько 50 тисяч вбитими. Водночас найманці приватної військової компанії «Вагнер», ймовірно, втратили 40 тисяч пораненими і 20 тисяч вбитими.

«Відтак загалом російська сторона, ймовірно, зазнала втрат у 220-280 тисяч пораненими і 70 тисяч вбитими. Як наслідок, оцінки коливаються від 290 до 350 тисяч загальних російських бойових втрат», – йдеться в повідомленні.

Британське відомство визначає серединне значення у близько 320 тисяч військових, яких російська армія так чи інакше втратила. Водночас воно вказує на те, що точних даних може не мати і саме російське командування.

«Навіть серед російських офіційних осіб існує низький рівень розуміння загальних втрат через давно сформовану культуру неправдивого звітування в армії», – заявила розвідка.

За даними українського командування на 4 грудня 2023 року, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 332 810 своїх військових.

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.