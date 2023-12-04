Сили оборони України відбили 21 атаку поблизу Авдіївки – Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують оборону на Авдіївському напрямку, повідомляє в ранковому зведенні 4 грудня Генеральний штаб ЗСУ.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області», – ідеться в повідомленні.

У цілому протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, відзначають у Генштабі.

«Загалом ворог завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – інформують українські військові.

Також, за повідомленням Генштабу, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів, а підрозділи ракетних військ уразили важку вогнеметну систему залпового вогню та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир».