В Україні загинув російський генерал Володимир Завадський – ЗМІ

В Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський, повідомили українські й російські ЗМІ. Інформація про загибель генерала з’явилася у телеграм-каналах напередодні. Їх підтвердили у Міжрегіональній громадській організації випускників Московського вищого військового командного училища імені Верховної Ради РРФСР «Кремль». У повідомленні сказано, що Завадський загинув 28 листопада.

Як зазначає видання «Важные истории», це сьомий військовий такого рангу, загибель якого на війні РФ проти України підтверджена російськими джерелами. За повідомленням, генерал підірвався на міні. Міноборони Росії не підтверджує і не спростовує такі повідомлення.

Завадський, як стверджується, був заступником командира 14-го армійського корпусу. Раніше він командував гвардійською танковою Кантемирівською дивізією.

За даними «Важных историй», загалом повідомлялося про загибель на війні 12 російських генералів. Підтверджена загибель сімох із них. До Завадського останнім загиблим генералом був Олег Цоков, його вбили, ймовірно, при ударі по командному пункту 58-ої армії в підконтрольному Росії Бердянську влітку цього року.