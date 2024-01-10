Залужний: війська РФ намагаються наступати на всіх напрямках, ЗСУ відбивають всі атаки

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські загарбники намагаються наступати на всіх напрямках, українські захисники відбивають всі атаки.



Як написав він у фейсбуці, попри тиск, українські воїни відбивають російські атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці.



Залужний провели продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку.



«Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів», – написав він.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на фронті відбулось 42 бойових зіткнення. Українські військові відбили російські атаки на шести напрямках, найбільше – на Авдіївському.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) оцінював, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області найближчими тижнями, а російське угруповання на куп’янському напрямку виглядає більш придатним для проведення інтенсивних наступальних зусиль, ніж деінде в Україні або вздовж міжнародно визнаних кордонів України.