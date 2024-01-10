«Росія вже програла цю Авдіївську битву» – офіцер батальйону «Свобода»

Увесь перший тиждень січня 2024 року армія Росії продовжувала штурмувати Авдіївку – у зведеннях Генштабу повідомлялося про десятки атак щодня на північ і південь від напівоточеного міста. Утім, якихось серйозних просувань армії агресора досягнути за цей час не вдалось. Що дозволяє ЗСУ тримати багатотисячне військо РФ майже на тих рубежах, що і в кінці минулого року? Чому захисники Авдіївки почали називати дії російських солдатів на напрямку «хаотичними», а також кажуть, що противник там любить здаватися у полон? Та наскільки погіршила оборону міста втрата Силами оборони контролю над Авдіївським так званим териконом на півночі та «промкою» на південь від міста?

Про це в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповів майор МВС та боєць батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії України Максим Морозов, який із побратимами тримає там рубіж оборони.

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– Максиме, ми бачимо, що продовжує тиснути Росія на Авдіївку весь цей час, але таки просування достатньо мінімальні в першу третину січня – як на північному фланзі, так і на південному, що в Авдіївській промзоні. Як ви пояснюєте, яким чином вдалося загальмувати російські війська? Чому у них такі мінімальні просування зараз?

– У них постійно мінімальні просування. Інше питання, що це дається титанічною роботою наших Сил оборони. Знову ж таки, ми з вами зараз беремо відлік від початку жовтня (армія РФ пішла в масований наступ на місто 10 жовтня 2023 року – ред.). І давайте порахуємо, скільки метрів української землі вони змогли захопити за цей час. Звичайно, кожен метр української землі – це безцінна річ. Але вони захоплюють ці метри з величезними втратами свого особового складу.

Росія має втратити тут не 30 тисяч, а 90 тисяч вбитими, і Авдіївка має залишитися українською територією

Тому насправді той «обмін» (живої сили та техніки – ред.), який вони провели біля Авдіївки, – а це з жовтня до 400 одиниць техніки і величезну кількість тисяч, десятки тисяч особового складу, – показує, що Росія вже програла цю Авдіївську битву. Ми взагалі розраховуємо і кажемо, що Росія має втратити тут не 30 тисяч, а 90 тисяч вбитими, і Авдіївка має залишитися українською територією.

Щодо теперішнього, саме оцих перших днів січня. Ми з вами були зовсім недавно у весняній погоді, і зараз різко наступила зима, – пішов у такій великій кількості сніг, що це зменшило кількість атакувальних дій ворога.

Якщо до того їх була величезна кількість, могло бути 20 і більше, в тому числі діяла авіація, то зараз взагалі з цим великим снігопадом рух особового складу ворога завмер, зменшився і, відповідно, атакувальні дії теж зменшились.

Але загалом на перше місце я б ставив не успіхи ворога, а саме титанічну роботу наших Сил оборони.

– Мій колега спілкувався з бійцями з Авдіївського напрямку і вони казали, що ці атаки, які тривають наразі, дещо хаотичні. Тобто вже навіть не видно якоїсь стратегії певної – просто сунуть туди, де не можна очікувати навіть, що вони там будуть сунути. Ви можете також таке підтвердити, що зараз якоїсь стратегії Росії там навіть і не вимальовуються? Чи все ж таки вона є, і вони вперто намагаються оточити місто?

– Дивіться, щодо «вперто оточити місто» – так, це є, воно постійно було, і, я думаю, ще буде, тому що це такий основний план [Росії]. Я так розумію, він дуже гарно намальований десь там на карті: от сюди пішло чотири батальйони, туди п'ять, південна «клішня», північна «клішня», зімкнулися.

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Це гарно на карті виглядає, а коли спускається на рівень їхньої бригади, чи батальйону, чи армійського корпусу [ЗС РФ], тут вони всі стикаються із жорстокою реальністю: їх «приземляють» наші дрони, наші танки, наші «Бредлі», наші піхотинці. І коли день, два, три, місяць вже розбиваються об цю стіну, яку вибудували наші Сили оборони, звичайно, вони починають усвідомлювати свої втрати.

Самі ті [російські] штурмовики, яких посилають – вони ж рахують, що, наприклад, на початку штурмових дій, це три дні тому, в них було 80 людей, а сьогодні їх уже 20. І кожен з них розуміє, що краще десь бігти в сторону українців і там, можливо, здатися. І, відповідно, виходить отака «хаотичність».

– Так, і командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський, – я так розумію, що й Авдіївка відноситься до цього ОСУВ, – повідомив, що на Таврійському напрямку за три дні здались в полон майже 30 російських солдатів. Тобто дійсно якісь психологічні зміни вже відбуваються в їхньому війську. Максиме, якщо можна про це говорити, чогось бракує зараз українським захисникам на Авдіївському напрямку, що можна було б покращити – в плані озброєння тощо?

– Так, Авдіївка дійсно відноситься до ОСУВ «Таврія». Хоча я не можу коментувати слова командувача, але вони відповідають дійсності. Ворог любить здаватися, особливо після того, як їх добряче пошматувати і добряче відпрацювати по них «Бредлі» чи дронами-камікадзе.

Щодо Авдіївки, все залежить від логістики. Якщо логістика буде працювати, і у Сил оборони буде достатня кількість снарядів і боєкомплекту, я думаю, ворог буде і далі зазнавати колосальні втрати, здаватися, гинути, і все це – безрезультатно.

– І останнє питання. Багато точилось розмов про втрату ЗСУ контролю над териконом на північ від Авдіївки, про те, що загарбники вломилися в «промку» на південному сході. Ці, такі крихітні, але просування, наскільки погіршують можливості Сил оборони тримати місто? Чи це така терпима ситуація, і до оточення повного або вуличних боїв ще достатньо далеко?

– Так, трошки є такі, скажімо, локальні незрозумілі успіхи ворога, не будемо їх приховувати. Але терикон брався з розрахунком на те, що вони вломляться в коксохім, який на в’їзді до міста, і ця мета не досягнута. Тобто терикон взятий, це приносить певні дошкульні моменти, але щоб це був якийсь серйозний аргумент [військ РФ] в оточенні, я не можу сказати.

Вони роблять спроби зайти через «промку» в місто, не жаліючи свій особовий склад

Є дошкульність того, що терикон не зовсім, скажімо, наш, і вже більше не сірий, а більше під їхнім контролем. Але чи це так глобально впливає – поки що ні все ж таки.

Щодо промзони, так, абсолютно сіра повністю. Є можливість ворогам через неї заходити [в місто] Ясиновським провулком. Хто був в Авдіївці, це там, де меморіал, – туди вони заходять у перші будинки міста, але знову ж таки, Сили оборони це теж розуміють і контролюють.

Вже були спроби [російських військових], за моєю інформацією, заходити, закріпитися там. Вони всі закінчилися тим, що Сили оборони зустріли і провели в останню путь ці загони.

Вони роблять спроби зайти через «промку» в місто, не жаліючи свій особовий склад. Ці спроби здійснюються невеликими групами, і я розумію, чому – тому що їх не шкода. І якщо їх пустили «в розхід» – ніби і небагато втратили, натомість перевірили, наскільки наші Сили оборони напоготові і наскільки чекають ці заходи. Тобто спроби є, але вони абсолютно невдалі.