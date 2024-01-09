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Після відвідин позицій біля Куп’янська Умєров анонсував «рішення, які ворогу не сподобаються»

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (праворуч) і міністр оборони Рустам Умєров (посередині) під час віртуального засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Київ, 22 листопада 2023 року
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (праворуч) і міністр оборони Рустам Умєров (посередині) під час віртуального засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Київ, 22 листопада 2023 року

Міністр оборони Рустем Умєров разом з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою відвідали позиції українських військових біля Куп’янська.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба Міноборони, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби противника атакувати. У міністерстві зазначають, що успіхів у російських загарбників на цьому напрямку немає.

«Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається», – наголосив міністр оборони.

Останнім часом російські війська атакують на Куп’янському напрямку, неодноразово повідомлялося про їхні спроби прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

За словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, противник намагається захопити Синьківку задля створення умов для блокування Куп’янська.

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