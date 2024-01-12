«Хто зустрічав його вперше, не вірив, що це хлопець, який тримає в руках зброю», – видавець про загиблого поета-кулеметника Максима Кривцова

«Тільки якщо я загину на цій війні, я стану класиком», – пожартував Максим Кривцов у листуванні з одним із друзів літнього вечора торік.

Це був чорний гумор, але фаталістична дотепа поета, молодшого сержанта й ветерана АТО почала збуватися.

У своєму останньому пості на Facebook Максим Кривцов запропонував читачам пограти у гру. Просив називати номер сторінки та рядочок (поетичної збірки, – Ред.). Просив, не вважати це ворожінням. Бо 90% книги про смерть. Через добу в коментарях під цим постом мама поета написала про те, що син загинув, словами з його вірша: «Фіалками мій найдорожчий син проросте…о Боже».