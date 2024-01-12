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Важливе на Свободі

«Хто зустрічав його вперше, не вірив, що це хлопець, який тримає в руках зброю», – видавець про загиблого поета-кулеметника Максима Кривцова

Фото:Maksym Kryvtsov (Courtesy Image)

«Тільки якщо я загину на цій війні, я стану класиком», – пожартував Максим Кривцов у листуванні з одним із друзів літнього вечора торік.

Це був чорний гумор, але фаталістична дотепа поета, молодшого сержанта й ветерана АТО почала збуватися.

У своєму останньому пості на Facebook Максим Кривцов запропонував читачам пограти у гру. Просив називати номер сторінки та рядочок (поетичної збірки, Ред.). Просив, не вважати це ворожінням. Бо 90% книги про смерть. Через добу в коментарях під цим постом мама поета написала про те, що син загинув, словами з його вірша: «Фіалками мій найдорожчий син проросте…о Боже».

Максим Кривцов
Максим Кривцов

Кулеметник, поет і фотограф Максим «Далі» Кривцов загинув на передовій 7 січня у віці 33 років разом із своїм рудим котом. 11 січня з Максимом попрощалися в Києві. Ховають бійця в його рідному Рівному 12 січня.

Перша і єдина поетична збірка Максима Кривцова «Вірші з бійниці» була розпродана вже через кілька годин після того, як з’явилася новина про його смерть. Крім віршів, там зібрані й світлини, які зробив Максим.

Незабаром, орієнтовно у лютому, має вийти другий тираж видання, яке Український ПЕН назвав однією з найкращих книжок 2023 року. На перевидання у видавництва «Наш формат» вже понад 6000 попередніх замовлень.

Одна з кількох фотографій, знятих Максимом Кривцовим на чорно-білу плівку, які показують життя його побратимів
Одна з кількох фотографій, знятих Максимом Кривцовим на чорно-білу плівку, які показують життя його побратимів

Владислав Кириченко, власник видавництва «Наш формат», яке першим опублікувало вірші Максима Кривцова, розповів Радіо Свобода, що молодий поет «був дуже теплим і світлим хлопцем, як маленьке сонечко».

Він додав, що спритний молодий українець, який регулярно волонтерив у дитячих таборах, не мав характеру типового воїна.

«Ніхто, хто зустрів його вперше, не вірив, що це хлопець тримає в руках зброю», – сказав Кириченко.

Кулемет ПКМ на українській позиції
Кулемет ПКМ на українській позиції

Максим Кривцов був учасником Революції гідності у 2013–2014 роках, а до лав ЗСУ долучився добровольцем у 2014-му. Згодом працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і в Veteran Hub. Коли в лютому 2022 року Кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну, Кривцов знову зголосився воювати.

Тема контрасту між військовим і цивільним життям є частим мотивом його творчості. Радіо Свобода отримало дозвіл опублікувати уривки з віршів Максима Кривцова:

Він переїхав у Бучу в середині березня 2021-го

винайняв маленьку квартиру в цоколі й завів кота

шерсть якого була кольору помадки на еклері.

Він ходив на англійську, в тренажерку та на сповіді

він любив дивитись, як падає сніг

і в тумані зникає вулиця.

Він слухав Радіохед, старі альбоми Океану Ельзи, дощ, грім і стукіт серця дівчинки

з якою засинав у маленькій цокольній квартирі

і прокидався в маленькій цокольній квартирі

цілував її тепле обличчя

пригортався до її липкого тіла

пірнав долонею у хвилі її волосся

та борсався там, наче мушка на павутині.

Вона покинула його восени

так, як птахи покидають ліси

так, як інженери фабрику по закінченні зміни

і поїхала в Польщу

щоб там залишитись.

Він узяв кота, схожого на тістечко

і сказав: коте, нам треба їхати

з нами, як ранок

як життя

як хвороба

сталась холодна

як крига

війна

урок, що зветься «Спокійне життя», закінчився.

У тумані зникає вулиця

падає дощ

його зовсім не слухають

кіт вибіг у поле й ім’я його вітер.

На хресті наче на айді-картці написано:

тут спочиває номер 234 вічна пам’ять.

Максим Кривцов із рудим котом, який став постійним супутником його останніх місяців на передовій
Максим Кривцов із рудим котом, який став постійним супутником його останніх місяців на передовій

Один із своїх віршів Максим присвятив саме своєму рудому котові:

Коли він засинає

повільно витягує передні лапки

йому сниться літо

сниться цілий цегляний будинок

сняться кури

які бігають по подвірʼю

сняться діти

які частують пиріжками з мʼясом

в мене з рук випадково скочується шолом

падає на багнюку

кіт прокидається

прижмурює очі

уважно роздивляється навколо

свої:

засинає.

Ліс навколо військової позиції в одній з областей України
Ліс навколо військової позиції в одній з областей України

Якщо війна це пісня

то пісня без слів

і пісня без нот

без музики

така

яку співали до людини

перед створенням світу

пісня без пісні і пісня пісень.

Якщо війна це пора року

я вас здивую

виберу останній день літа

ще трохи

здавалось би

і все зруйнується

але ти навіть у посадці на нулі

виринаєш з окопу

наче дельфін

дивишся

як розчавлений грейпфрут сонця

розповзається по горизонту

і слухаєш

як знову співають птахи.

Я довго можу думати над тим

яка війна

що вона і хто

та ніколи не вгадаю

на противагу їй

яка знає мене

як облупленого

знає мене

як сина

і

чомусь

береже.

Побратим Максима Кривцова сурмить у баранячий ріг
Побратим Максима Кривцова сурмить у баранячий ріг

Данина пам’яті Максиму Кривцову у соцмережах посипалася лавиною. Багато хто в Україні вказує на довгий список митців, життя яких обірвало російське вторгнення.

«Вони вбивають найкращих із нас», — написано в одному коментарі.

Усі кошти від продажу теперішнього і майбутніх накладів, а також електронних примірників збірки перераховуватимуть родині Кривцова та громадській організації «Реформація» на просвітницькі книжкові проєкти для військових.

5 січня Максим Кривцов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці вірш, слова з якого використала мама поета, повідомляючи про загибель сина:

Моя голова котиться від посадки до посадки

як перекотиполе

чи мʼяч

мої руки відірвані

проростуть фіалками навесні

мої ноги

розтягнуть собаки та коти

моя кров

вифарбує світ у новий червоний

Pantone людська кров

мої кістки

втягнуться в землю

утворять каркас

мій прострелений автомат

заржавіє

бідненький

мої змінні речі та екіпу

передадуть новобранцям

та скоріше б уже весна

щоб нарешті

розквітнути

фіалкою.

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