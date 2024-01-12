Генштаб: за добу на фронті відбулося 64 зіткнення, тривають спроби Росії вибити ЗСУ з позицій на Херсонщині

Російські війська завдали за попередню добу три авіаційних удари та здійснили 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських населених пунктах і військових позиціях – про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 12 січня.

За даними штабу, протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення.

«Авіаційних ударів зазнали: Сіверськ Донецької області; Тягинка, Дар’ївка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей», – йдеться в зведенні.

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Генштаб додає, що українські війська відбили дві атаки російської армії біля Синьківки на Куп’янському напрямку, ще шість – на Лиманському, поблизу Макіївки та Тернів. Одну атаку армії РФ зафіксували біля Кліщіївки в районі Бахмута.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області», – повідомляє командування.

13 нападів відбили на Мар’їнському напрямку, де ЗСУ стримують російських загарбників біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки, ще три – біля Вербового на Запоріжжі.

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«В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції сил оборони», – заявляє Генштаб.

Водночас, за зведенням, Сили оборони «виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту». Командування звітує про авіаудари по двох місцях зосередження російських військ і низку ракетних ударів по особовому складу та техніці РФ.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив 11 січня, що російські війська намагаються витіснити Сили оборони за річку Чорний Жеребець на Лиманському напрямку, а також захопити Синьківку на Куп’янському напрямку.

Напередодні речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що американська допомога Україні у її війні проти Росії зупинилася, водночас у Вашингтоні тривають переговори щодо угоди, яка прив’яже надання допомоги Україні до безпеки кордону США.