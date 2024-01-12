Росія втратила понад 368 тисяч військових в Україні – дані ЗСУ

Російські війська втратили близько 840 людей особового складу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 січня.

За оцінкою українського командування, загальні втрати Генштабу сягнули близько 368 460 військових.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

6 060 танків (+10 за добу)

11 254 бойових броньованих машин (+16)

8 710 артилерійських систем (+11)

957 реактивних систем залпового вогню

642 засоби протиповітряної оборони (+1)

329 літаки

324 гелікоптери

6 836 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+1)

1 806 крилатих ракет

23 кораблі й катери

1 підводний човен

11 612 автомобілів і автоцистерн (+16)

1 339 одиниць спеціальної техніки (+2)

За оцінкою ISW, Росія, ймовірно, наразі здатна забезпечувати надходження нових сил в обсягах, що відповідають її втратам, і це уможливлює посилення її підрозділів.

Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.