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Ракетний обстріл готелю у Харкові: влада каже про щонайменше 13 поранених (фотосвідчення)

За даними місцевої влади, 10 січня пізно ввечері російський ракетний обстріл вразив готель у Харкові.

За словами керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка, «Росія цілеспрямовано била по готелю – на місці виявлено вирву глибиною 4 метри».

«Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300», – додав він.

Раніше, у ніч проти 11 січня, влада також повідомляла про російський ракетний удар по центру Харкова.

Як повідомляє місцева влада, Харків практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

Джерело: EPA-EFE

Рятувальники ДСНС працюють на місці російського ракетного обстрілу готелю в центрі Харкова 10 січня 2023 року. Кількість постраждалих через влучання в готель у Харкові зросла до 13, повідомив керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко. Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов написав у Telegram: &laquo;Дві ракети влучили в готель у центрі Харкова. Військових там не було. Натомість були 30 мирних жителів, 11 з яких отримали поранення&raquo; &nbsp;
1 Рятувальники ДСНС працюють на місці російського ракетного обстрілу готелю в центрі Харкова 10 січня 2023 року.

Кількість постраждалих через влучання в готель у Харкові зросла до 13, повідомив керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов написав у Telegram: «Дві ракети влучили в готель у центрі Харкова. Військових там не було. Натомість були 30 мирних жителів, 11 з яких отримали поранення»
 
Поліцейський допомагає жінці, яка проживала в готелі, дістатися зі зруйнованої ракетним обстрілом будівлі на вулицю. Харків, 11 січня 2023 року. Один із поранених перебуває у &laquo;дуже важкому стані&raquo;, сказав Ігор Терехов, додавши, що &laquo;серед постраждалих є турецькі журналісти&raquo; &nbsp;
2 Поліцейський допомагає жінці, яка проживала в готелі, дістатися зі зруйнованої ракетним обстрілом будівлі на вулицю. Харків, 11 січня 2023 року.

Один із поранених перебуває у «дуже важкому стані», сказав Ігор Терехов, додавши, що «серед постраждалих є турецькі журналісти»

 
Поранена внаслідок російського ракетного обстрілу готелю в центрі Харкова жінка плаче у поруйнованій будівлі &nbsp;
3 Поранена внаслідок російського ракетного обстрілу готелю в центрі Харкова жінка плаче у поруйнованій будівлі



 
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час атаки постраждали &laquo;персонал готелю та гості, один з яких &ndash; іноземний журналіст&raquo;
4 За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час атаки постраждали «персонал готелю та гості, один з яких – іноземний журналіст»
Рятувальники евакуювали 19 людей, повідомила ДСНС у Telegram
5 Рятувальники евакуювали 19 людей, повідомила ДСНС у Telegram
Повідомляється, що під час ракетного удару Росії по готелю у центрі Харкова також було пошкоджено кілька інших будівель, у тому числі два житлові будинки
6 Повідомляється, що під час ракетного удару Росії по готелю у центрі Харкова також було пошкоджено кілька інших будівель, у тому числі два житлові будинки
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що дві російські ракети С-300 влучили в готель близько 22:30 10 січня
7 Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що дві російські ракети С-300 влучили в готель близько 22:30 10 січня
Розташоване приблизно за 30 кілометрів від російського кордону, друге за величиною місто України зазнає регулярних і часто смертоносних повітряних атак з боку сил РФ, про що повідомляє місцева влада
8 Розташоване приблизно за 30 кілометрів від російського кордону, друге за величиною місто України зазнає регулярних і часто смертоносних повітряних атак з боку сил РФ, про що повідомляє місцева влада

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