За словами керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка, «Росія цілеспрямовано била по готелю – на місці виявлено вирву глибиною 4 метри».

«Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300», – додав він.

Раніше, у ніч проти 11 січня, влада також повідомляла про російський ракетний удар по центру Харкова.

Як повідомляє місцева влада, Харків практично щоденно зазнає обстрілів, як правило, з зенітно-ракетних комплексів С-300 з території російського Бєлгорода.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії й РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів обстрілу цивільних, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

Джерело: EPA-EFE