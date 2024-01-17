Примусити не можна, але після обстрілів охочих більше – представник ОВА про евакуацію на Харківщині

Від моменту оголошення обов’язкової евакуації у Кіндрашівській і Курилівській громадах Куп’янського району Харківщини евакуювали двох людей, але ще 70 людей звернулися на гарячу лінію з бажанням виїхати, заявив ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) Іван Сокол, директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

За його словами, запити зараз опрацьовують, людей евакуюють найближчим часом.

Обов’язкова евакуація не є примусовою, але органи місцевої влади закликають громадян не нехтувати цією можливістю, каже Сокол.

«На жаль, є випадки, коли ворог вже під населеним пунктом, а люди відмовляються евакуйовуватися. На даний момент примусити у законний спосіб їх фактично не можна. Це не стосується, звісно ж, дітей до 18 років. Щодо дітей, цілком можливо, що в разі погіршення обстановки буде прийнято рішення щодо примусової евакуації дітей з одним із батьків», – додав чиновник.

За словами директора департаменту цивільного захисту Харківської ОВА, у 27 населених пунктах, з яких закликають виїжджати, наразі проживає понад три тисячі дорослих і 279 дітей. Втім, у випадку погіршення становища в регіоні, евакуація може стати примусовою.

Сили РФ почали частіше атакувати артилерією, ракетами і керованими авіабомбами населені пункти Харківщини і під ударом опиняються цивільні, каже Сокол.

«Прошу користуватися можливістю евакуюватися завчасно, щоб не було випадків, коли люди дзвонять в останню мить. Дуже прикро, але в нас є трагічний випадок серед волонтерів, які проводили евакуацію. Є загиблі через те, що люди запізно звернулися і під час евакуації піддалися ворожому обстрілу», – сказав він.

16 січня через безпекову ситуацію влада Харківщини запровадила обов’язкову евакуацію населення ще з двох громад Куп’янського району – Кіндрашівської і Курилівської громад.



Місцева влада обіцяє, що всі евакуйовані будуть забезпечені житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

У серпні минулого року через посилення обстрілів у Куп’янському районі оголосили обов’язкову евакуацію. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонували виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.