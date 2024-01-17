Генштаб повідомив про 98 бойових зіткнень на фронті і 19 збитих «Шахедів»

У ніч на 17 січня російські війська завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 20 ударних безпілотників типу Shahed-136/131, з яких українські сили збили 19, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що війська РФ запустили «Шахеди» з району російського Приморсько-Ахтарська, а дві зенітні керовані ракети С-300 – з Бєлгородської області Росії в напрямку Харкова. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей, додали військові.

За даними Генштабу, на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

«Загалом ворог завдав чотири ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали лікарня, приватні й багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили у командуванні, протягом минулої доби українські військові відбили атаки російських сил на шістьох напрямках, найбільше на Авдіївському (35), Лиманському (28) і Мар’їнському (17).

«На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій наших військ», – йдеться у зведенні.

Раніше влада Одещини повідомила, що російські війська у ніч на 17 січня атакували Одесу ударними дронами, троє людей поранені, є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.