Середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень – командувач ОСУВ «Таврія»

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що середньодобова кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень.

«Три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів. Минулої доби зафіксовано 41 випадок. Продовжують активні штурмові й наступальні дії – 51 за вчора. Знову задіюють бронетехніку. Середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень. Також вчора ворог здійснив 2 ракетних удари та 715 артобстрілів», – написав Тарнавський у телеграмі 15 січня.

«Найгарячіше», за його словами, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

«Але скрізь наші воїни завдають ворогу значних втрат. Особливо у живій силі. Загальні втрати загарбників в операційній зоні ОСУВ «Таврія» за минулу добу склали 485 осіб і 44 одиниці військової техніки. Зокрема, шість ББМ, три артсистеми, 23 БпЛА. Знищено ворожий пункт управління БпЛА», – додав Тарнавський.

Російська сторона дані про свої втрати не коментує.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Минулого тижня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що російські війська не досягли своїх цілей на сході України, однак продовжують наступати на кількох напрямках. Йдеться про Куп’янський, Лиманський і Бахмутський напрямки.