Залужний підтвердив, що ЗСУ знищили російські літаки А-50 та Іл-22



Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно підтвердив, що військові Повітряних сил ЗСУ знищили літак РФ дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.



«Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22», – написав він.

Залужний подякував українським військовим «за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї».

Раніше українські медіа з посиланням на свої джерела повідомляли, що ввечері 14 січня українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50, а також підбили ІЛ-22.



А-50 зник з радарів і припинив відповідати на запити російської тактичної авіації, а пізніше пілот російського Су-30 виявив « займання та падіння невстановленого повітряного судна», писало видання «РБК-Україна». Джерело медіа також заявило про ймовірне перехоплення розмови пілота Іл-22М, який запросив у диспетчера екстрену посадку в аеропорту Анапи (Краснодарський край Росії).

У Міноборони РФ ці дані наразі не коментували. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає інформації про збиття ЗСУ російських літаків.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 329 літаків. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.

У лютому 2023 року у Повітряних силах ЗСУ заявили, що ймовірне пошкодження вибухами російського військового літака-розвідника А-50 на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі є «гарною новиною» для українських військових. Російська сторона це заперечувала.

У розвідці Великої Британії тоді заявили, що втрата A-50 була б серйозною для Росії, оскільки він має вирішальне значення для російських повітряних операцій. У британській розвідці припустили, що у Росії, ймовірно, залишилось в експлуатації шість робочих А-50.

A-50 – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, його роль полягає у створенні розпізнаної повітряної картини і забезпеченні координації винищувачів.