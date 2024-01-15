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ISW про підготовку силами РФ нового наступу: оперативно значущих проривів не матимуть

Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, грудень 2023 року
Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, грудень 2023 року

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості.

При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Так у новому звіті аналітики прокоментували заяви російських джерел про те, що російські війська готуються розпочати новий наступ найближчими тижнями, коли на сході й півдні України замерзне ґрунт.

«Раніше ISW заявляв, що низькі температури в Україні зараз, ймовірно, стримують операції на фронті, але, ймовірно, створять більш сприятливий рельєф для механізованих маневрів, коли земля замерзне в найближчі тижні», – йдеться у звіті.

Генштаб Збройних сил України ввечері 14 січня повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, російські військові здійснили шість «безуспішних штурмових дій», щоб вибити Сили оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Також, за даними Генштабу, сили РФ зосереджують атаки на Авдіївському і Марʼїнському напрямках.

Минулого тижня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що російські війська не досягли своїх цілей на сході України, однак продовжують наступати на кількох напрямках. Йдеться про Куп’янський, Лиманський і Бахмутський напрямки.

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У грудні розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі в грудні заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

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