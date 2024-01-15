ISW про підготовку силами РФ нового наступу: оперативно значущих проривів не матимуть

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості.

При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».

Так у новому звіті аналітики прокоментували заяви російських джерел про те, що російські війська готуються розпочати новий наступ найближчими тижнями, коли на сході й півдні України замерзне ґрунт.

«Раніше ISW заявляв, що низькі температури в Україні зараз, ймовірно, стримують операції на фронті, але, ймовірно, створять більш сприятливий рельєф для механізованих маневрів, коли земля замерзне в найближчі тижні», – йдеться у звіті.

Генштаб Збройних сил України ввечері 14 січня повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, російські військові здійснили шість «безуспішних штурмових дій», щоб вибити Сили оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Також, за даними Генштабу, сили РФ зосереджують атаки на Авдіївському і Марʼїнському напрямках.

Минулого тижня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що російські війська не досягли своїх цілей на сході України, однак продовжують наступати на кількох напрямках. Йдеться про Куп’янський, Лиманський і Бахмутський напрямки.

Читайте також: Після відвідин позицій біля Куп’янська Умєров анонсував «рішення, які ворогу не сподобаються»

У грудні розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі в грудні заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.