Війська РФ не досягли своїх цілей на сході України, але наступ продовжують – Сирський

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляє, що російські війська не досягли своїх цілей на сході України, однак продовжують наступати на кількох напрямках.

«Протягом минулих кількох місяців ворожі війська не досягли цілей на Сході, які перед ними ставило російське командування. Так, противнику неодноразово визначали терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі, потім їх переносили і ці задачі не були виконані», – написав він у телеграмі.

За його словами, останнім часом завдяки діям українських захисників наступ російської армії регулярно зазнавав невдач та противник мав великі втрати.

Однак Сирський зауважив, що війська РФ продовжують наступати на кількох напрямках та мають для цього необхідні ресурси.

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський називав ці напрямки. Йдеться про Куп’янський, Лиманський та Бахмутський напрямки.

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Останнім часом російські війська атакують на Куп’янському напрямку, неодноразово повідомлялося про їхні спроби прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Олександр Сирський 11 січня повідомляв, що війська РФ намагаються блокувати Куп’янськ і створити умови для наступу на Часів Яр.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.