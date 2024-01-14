Російські війська атакували дронами-камікадзе та артилерією Нікополь і Марганецьку громаду – влада

Упродовж дня російські військові атакували ударними дронами Нікопольщину, також били з артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Від самого ранку (14 січня – ред.) ворог гатив по району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе», – написав він.

Голова ОВА каже, що під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада. Люди не постраждали.

«Пошкоджені 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Понівечені 3 господарські споруди, 4 авто та газогін», – підсумував Лисак.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.