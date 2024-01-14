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Російські війська атакували дронами-камікадзе та артилерією Нікополь і Марганецьку громаду – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Нікопольщини, грудень 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів силами РФ Нікопольщини, грудень 2023 року, ілюстративне фото

Упродовж дня російські військові атакували ударними дронами Нікопольщину, також били з артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Від самого ранку (14 січня – ред.) ворог гатив по району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе», – написав він.

Голова ОВА каже, що під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада. Люди не постраждали.

«Пошкоджені 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Понівечені 3 господарські споруди, 4 авто та газогін», – підсумував Лисак.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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