Небезпека для всієї України – в РФ злетів носій «Кинджалів» (відбій)

На всій території України близько 12:30 оголошена повітряна тривога, влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту.

«Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31 з аеродрому Моздок», – інформують Повітряні сили ЗСУ.

Перед 13:00 надійшли повідомлення про відбій небезпеки

Читайте також: Зеленський про наслідки затримок надання західних систем ППО: «велика кількість загиблих людей»

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.