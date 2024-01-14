Сили РФ дроном атакували автомобіль поліції у Херсонській області, постраждав правоохоронець

Зранку 14 січня сили РФ атакували дроном службовий автомобіль в населеному пункті Львове Херсонської області, йдеться в повідомленні пресслужби місцевої поліції.

«У результаті незначні травми отримав 50-річний поліціянт, а транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень», – пише пресслужба.

Крім того, за даними правоохоронців, від удару безпілотника «тяжкі травми» отримав 54-річний житель Милового.

Зокрема зранку сили РФ з артилерії атакували Дніпровське, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок. 63-річна власниця оселі отримала вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, осколкове поранення ноги, зазначили в поліції.

«У Шляховому у результаті вибуху керованої авіабомби акубаротравму отримав 27-річний працівник поліції. Крім цього, ворог атакував КАБами Зміївку, Червоний Маяк і Берислав. Загалом по населених пунктах Бериславського району військові РФ із літаків скинули 9 керованих авіабомб», – додає поліція.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.