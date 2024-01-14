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Сили РФ дроном атакували автомобіль поліції у Херсонській області, постраждав правоохоронець

Наслідки ударів сил РФ по Херсонській дитячій лікарні, фото ілюстративне
Наслідки ударів сил РФ по Херсонській дитячій лікарні, фото ілюстративне

Зранку 14 січня сили РФ атакували дроном службовий автомобіль в населеному пункті Львове Херсонської області, йдеться в повідомленні пресслужби місцевої поліції.

«У результаті незначні травми отримав 50-річний поліціянт, а транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень», – пише пресслужба.

Крім того, за даними правоохоронців, від удару безпілотника «тяжкі травми» отримав 54-річний житель Милового.

Зокрема зранку сили РФ з артилерії атакували Дніпровське, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок. 63-річна власниця оселі отримала вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, осколкове поранення ноги, зазначили в поліції.

«У Шляховому у результаті вибуху керованої авіабомби акубаротравму отримав 27-річний працівник поліції. Крім цього, ворог атакував КАБами Зміївку, Червоний Маяк і Берислав. Загалом по населених пунктах Бериславського району військові РФ із літаків скинули 9 керованих авіабомб», – додає поліція.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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