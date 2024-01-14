Сили РФ за добу здійснили понад 100 обстрілів Херсонщини, поранили шістьох людей – ОВА

За минулу добу російські військові 103 рази обстріляли підконтрольну українській владі частину Херсонської області, випустивши 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації, повідомила зранку 14 січня обласна військова адміністрація.

«По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, припортову інфраструктуру. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.