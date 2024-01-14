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Сили РФ за добу здійснили понад 100 обстрілів Херсонщини, поранили шістьох людей – ОВА

Пробите скло після російського обстрілу обласної дитячої лікарні, Херсон, грудень 2023 року
Пробите скло після російського обстрілу обласної дитячої лікарні, Херсон, грудень 2023 року

За минулу добу російські військові 103 рази обстріляли підконтрольну українській владі частину Херсонської області, випустивши 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації, повідомила зранку 14 січня обласна військова адміністрація.

«По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, припортову інфраструктуру. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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