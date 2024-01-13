Внаслідок обстрілу силами РФ села на Херсонщині постраждав чоловік – влада

Внаслідок обстрілу села Садове на Херсонщині постраждав 60-річний чоловік, зазначив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграмі.

«У Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ отримала поранення одна людина. Зранку армія РФ з окупованого лівого берега атакувала Садове. Чоловік 60 років на момент ворожого удару перебував у будинку», – написав він.

За словами Мрочка, внаслідок обстрілу чоловік отримав контузію і мінно-вибухову травму. Пораненому була надана медична допомога.

Раніше в ОВА повідомили, російські військові атакували Херсон, через це у трьох багатоповерхівках виникли проблеми з тиском водопостачання

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.