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Внаслідок обстрілу силами РФ села на Херсонщині постраждав чоловік – влада

Розбите село на Херсонщині Андріївка тепер безлюдне через війну, ілюстративне фото
Розбите село на Херсонщині Андріївка тепер безлюдне через війну, ілюстративне фото

Внаслідок обстрілу села Садове на Херсонщині постраждав 60-річний чоловік, зазначив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграмі.

«У Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ отримала поранення одна людина. Зранку армія РФ з окупованого лівого берега атакувала Садове. Чоловік 60 років на момент ворожого удару перебував у будинку», – написав він.

За словами Мрочка, внаслідок обстрілу чоловік отримав контузію і мінно-вибухову травму. Пораненому була надана медична допомога.

Раніше в ОВА повідомили, російські військові атакували Херсон, через це у трьох багатоповерхівках виникли проблеми з тиском водопостачання

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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