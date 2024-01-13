Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Сили РФ продовжують «безуспішні штурмові дії» на позиції українських військових на плацдармах на лівобережжі Дніпра, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ ввечері 13 січня.

Військові кажуть, що протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень.

«На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Піщане, Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області», – йдеться у зведенні Генштабу.

Також відомо, що на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаку російських військових у районі Кліщіївки Донецької області. У ЗСУ кажуть, що «ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка».

«На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Очеретине Донецької області», – кажуть у Генштабі.

Водночас на Мар’їнському напрямку Сили оборони «продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ», йдеться в повідомленні. У ЗСУ уточнили, що під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

«Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59», – підсумували у Генштабі ЗСУ.