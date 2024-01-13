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ОВА: на Херсонщині внаслідок атаки дронів постраждав чоловік

Наслідки удару по Бериславу, Херсонщина, ілюстративне фото, 5 жовтня 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки удару по Бериславу, Херсонщина, ілюстративне фото, 5 жовтня 2023 року, ілюстративне фото

На Херсонщині житель Бериславського району внаслідок атаки ударних безпілотників отримав поранення, повідомили в пресслужбі обласної військової адміністрації.

«Противник атакував безпілотниками населений пункт у Бериславському районі. Постраждав 54-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

В ОВА поінформували, що пораненого госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями кінцівок і черевної стінки. Чоловік підключений до апарата штучної вентиляції легень.

Раніше в ОВА повідомили, що за добу 11 січня сили РФ випустили по Херсонській області 310 снарядів.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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