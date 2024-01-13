Ранкова атака: голова Дніпропетровщини повідомив про збиття двох ракет у Криворізькому районі

Сили протиповітряної оборони збили дві ракети в Дніпропетровській області – про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак вранці 13 січня.

«Дві ворожі ракети тепер металобрухт. «Крилатих» приземлили у Криворізькому районі», – заявив він.

Лисак подякував повітряному командуванню «Схід». Раніше голова області повідомляв, що на Дніпропетровщині «було гучно» кілька разів з 5 години ранку.

Читайте також: «Я думками – досі в тій квартирі». Історії трьох родин, постраждалих через ракетний удар по будинку в Дніпрі рік тому

Російські війська завдали чергової ракетної атаки по Україні вранці 13 січня. Повітряну тривогу оголошували в кількох областях, командування Повітряних сил попереджало про пуски ракет різних типів, у тому числі «Кинджалів».

Військові наразі не повідомляли про загальну кількість запущених і збитих ракет.