Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів. На Київщині працює ППО

У низці областей України ввечері 12 січня оголосили повітряну тривогу, Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу російських ударних дронів Shahed.

На даний час повітряна тривога оголошена в Києві, Київській і Полтавській областях.

«Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БпЛА», – заявив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про роботу сил протиповітряної оборони в області.

«Вибухи на околицях столиці. Працює ППО», – написав у телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.

Майже опівночі оголосили про відбій тривоги.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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