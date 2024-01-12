Влада Дніпропетровщини заявила про ракетний удар РФ

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпровському району – люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району. Без загиблих та постраждалих», – написав він у телеграмі.

Про пошкодження після російського ракетного удару голова ОВА не повідомив.

Лисак також заявив про російські атаки на Синельниківщину та Нікополь – там пошкоджені сільськогосподарське та комунальне підприємство. Люди не постраждали.

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Російські військові регулярно обстрілюють територію України, зокрема Дніпропетровщину. Для атак вони використовують різних типів ракети, безпілотники, артилерію та РСЗВ. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.