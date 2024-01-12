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Влада Дніпропетровщини заявила про ракетний удар РФ

Ракетна атака армії Росії по Дніпру, 29 грудня 2023 року
Ракетна атака армії Росії по Дніпру, 29 грудня 2023 року

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпровському району – люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району. Без загиблих та постраждалих», – написав він у телеграмі.

Про пошкодження після російського ракетного удару голова ОВА не повідомив.

Лисак також заявив про російські атаки на Синельниківщину та Нікополь – там пошкоджені сільськогосподарське та комунальне підприємство. Люди не постраждали.

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Російські військові регулярно обстрілюють територію України, зокрема Дніпропетровщину. Для атак вони використовують різних типів ракети, безпілотники, артилерію та РСЗВ. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.

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