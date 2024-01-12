Внаслідок артобстрілу російськими військовими Херсона загинули двоє людей – влада

У п’ятницю, 12 січня, російські військові знову обстріляли Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами місцевого чиновника, попередньо відомо, що загинула жінка, інформація наразі уточняється.

Згодом Прокудін повідомив, що кількість загиблих внаслідок артилерійського обстрілу по Херсону зросла до двох людей.

«Вдень окупанти вкрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється. Росія вчергове підтвердила, що вона – країна-терорист. Щирі співчуття родинам загиблих», – написав голова ОВА.

Раніше в ОВА повідомили, що за добу 11 січня сили РФ випустили по Херсонській області 310 снарядів.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.