ОВА: зросла кількість поранених внаслідок обстрілу Херсона

Кількість поранених внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона зросла до чотирьох – постраждала ще 69-річна жінка, також сталася пожежа на складі з гуманітарною допомогою, йдеться в повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації у фейсбуці.

«Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. «Прилетіло» по житловому будинку, а також внаслідок влучання сталася пожежа на складі, де зберігалася гуманітарна допомога», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждала 69-річна жінка, вона відмовилася від госпіталізації.

Також в ОВА підтвердили, що до лікарні звернулися троє херсонців, 22, 23 та 46 років. Нині лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілим, кажуть в ОВА.

Як інформує Херсонська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 5 січня близько 11:20 війська РФ вкотре обстріляли місто Херсон. Внаслідок атаки поранення різного ступеня отримали четверо людей, серед них одна жінка. Постраждалим надається медична допомога. Крім того, пошкоджений склад із гуманітарною допомогою, житлові будинки та автотранспорт.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.