Унаслідок обстрілів Херсона і області є поранені – влада

Упродовж доби 28 грудня російські військові обстріляли Херсон і Херсонську область, повідомили представники місцевої влади.

«Середмістя Херсона – знову під вогнем російської артилерії. Окупанти бʼють по житлових будинках. Подекуди на місцях влучання вирують пожежі. Наразі відомо про двох постраждалих. Одна з них – 92-річна жінка. У неї діагностували отруєння продуктами горіння. Потерпілим надається медична допомога», – повідомив увечері голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удень обласна військова адміністрація заявила, що російська армія вдарила по Новотягинці.

«Близько 14:20 внаслідок обстрілу населеного пункту постраждав 38-річний чоловік. У нього діагностували контузію та вибухову травму. Лікарі оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості. Йому надається медична допомога», – вказано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.