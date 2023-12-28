Обстріл Куп’янського району: прокуратура повідомляє про трьох поранених

Російські війська завдали авіаудару по селу в Куп’янському районі, заявила Харківська обласна прокуратура 28 грудня.

Обстріл села Глушківка стався близько 11 години вранці в четвер.

«Отримали поранення троє жінок віком 72, 61 та 58 років. У селі зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, російська армія застосувала КАБ-500.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російська армія також обстріляла Вовчанськ на Харківщині сьогодні: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.