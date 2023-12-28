Армія РФ понад 10 разів вдарила по селу на Херсонщині, поранена людина – влада

Російські війська обстріляли село Золота Балка на Херсонщині, поранений 60-річний чоловік, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Росіяни понад десяток разів ударили по Золотій Балці Новоолександрівської громади. Ворожим вогнем пошкоджено поштове відділення. У приміщеннях повибивало вікна. Поранення отримав чоловік, 60 років», – йдеться в повідомленні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.