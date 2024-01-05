Російські військові вдарили по Херсону, постраждали 3 чоловіків – влада

Військові РФ обстріляли Дніпровський район Херсона, до медиків звернулися троє чоловіків, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграмі.

«До медиків звернулися троє чоловіків 1977, 2000 та 2001 р.н. Попередньо їм поставили діагноз – мінно-вибухова травма. Наразі постраждалі дообстежуються», – розповів голова МВА.

Зазначається, що травми чоловіки отримали внаслідок обстрілу силами РФ Дніпровського району Херсона близько 11 години п’ятниці, 5 січня.

Раніше, 4 січня, голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що російська армія вдарила по Станіславу на Херсонщині, внаслідок чого загинув 61-річний місцевий житель, ще двоє людей постраждали.

«Жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію. Потерпілій надається медична допомога. Постраждав й чоловік 1969 року народження. Він відмовився від госпіталізації», – заявив голова ОВА. За його словами, через обстріл у місті пошкоджені приватні будинки й автомобілі, також у населеному пункті зникло світло.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.