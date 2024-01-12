За добу сили РФ випустили по Херсонщині понад 300 снарядів, є загиблий і поранені – влада

Впродовж минулої доби, 11 січня, сили РФ випустили по Херсонській області 310 снарядів, повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 310 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА», – зазначив очільник ОВА.

За словами Прокудіна, «російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області».

«Через російську агресію одна людина загинула, ще троє зазнали поранень», – розповів місцевий чиновник.

Раніше стало відомо, що у Херсоні внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік, згодом він помер у лікарні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.