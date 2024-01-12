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За добу сили РФ випустили по Херсонщині понад 300 снарядів, є загиблий і поранені – влада

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листопада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листопада 2023 року, ілюстративне фото

Впродовж минулої доби, 11 січня, сили РФ випустили по Херсонській області 310 снарядів, повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 73 обстріли, випустивши 310 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА», – зазначив очільник ОВА.

За словами Прокудіна, «російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області».

«Через російську агресію одна людина загинула, ще троє зазнали поранень», – розповів місцевий чиновник.

Раніше стало відомо, що у Херсоні внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік, згодом він помер у лікарні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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