ОВА: російські військові атакували село на Херсонщині, загинув чоловік

У четвер, 11 січня, російські військові знову атакували Херсонську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Росіяни вбили жителя Іванівки. Внаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті знищено один із житлових будинків», – написав Прокудін.

За його словами, з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Нині його особа встановлюється.

Раніше стало відомо, що у Херсоні внаслідок обстрілу центральної частини міста постраждав 62-річний чоловік, згодом він помер у лікарні.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.