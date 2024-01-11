Командувач ВМС розповів про етапи розмінування Чорного моря

Роботи щодо розмінування Чорного моря від російських мін відбуватимуться у кілька етапів, а на розмінування всього району ведення бойових дій в Чорному та Азовському морях потрібні роки, розповів командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю виданню «Українська правда».

«Я був у Румунії на початку вересня. Там була якраз зустріч із залученням всіх командувачів флотів Чорного моря, крім Росії, звісно, плюс залучені фахівці і командувачі 6 флоту США, командувач ВМС НАТО теж був присутній. Обговорювали питання щодо подальших дій із забезпечення мінної безпеки в Чорному морі. Україна, звісно, в першу чергу зацікавлена в цьому, тож ми виступили з пропозицією розділити цю роботу на кілька етапів», – повідомив Неїжпапа.

За його словами, першочергово йдеться про «безпосередню боротьбу з мінами, яка здійснюється прямо зараз, поки триває повномасштабна війна і є певні обмеження по конвенції Монтре». Другий етап – це коли Румунія, Болгарія, Туреччина об’єднаються​ в тактичну групу для боротьби з дрейфуючими мінами, зазначив командувач ВМС.

«Поки що вони будуть боротися з тими мінами, які знаходяться в їхній зоні відповідальності, не біля берегів України чи в нашій виключній економічній зоні. Наше бачення, що ми так само повинні бути в цій групі, щоб мати своїх представників для координації. І так воно і буде», – зазначив командувач.

Третій етап, за словами Неїжпапи, – це «повномасштабна протимінна операція, яка розпочнеться одразу ж після перемоги України».

«Для цього ВМС створили відповідний штаб, люди проходять підготовку, в нас уже є протимінні кораблі, які зразу ж після перемоги прибудуть до Чорного моря. Ми готуємо наших спеціалістів і водолазів у тому числі», - розповів командувач.

Відповідаючи на питання, скільки часу знадобиться на операцію щодо розмінування всього моря, командувач зазначив, що це залежить від наявних сил, які залучатимуться.

«У першу чергу, треба буде розмінувати рекомендовані шляхи, місця якірних стоянок – те, що використовується в цивільному судноплавстві. Всі судна ж ходять по рекомендованих шляхах. На морі теж є дороги, просто їх ніхто бордюрами не позначає. Щоб забезпечити ці шляхи, місця якірних стоянок тощо – це буде 5-7 місяців», – повідомив Неїжпапа, додавши, що «це залежить, знову ж, від кількості кораблів і засобів, які будуть залучені до цієї операції».

Раніше стало відомо, що міністри оборони Румунії, Болгарії й Туреччини мають намір підписати угоду про створення групи, яка буде контролювати спільні операції з розмінування в їхніх територіальних водах у Чорному морі.

Міни в Чорному морі, встановлені Росією, поставили під загрозу судноплавство й ускладнили спроби України прорвати російську морську блокаду. У другій половині 2023 року були інциденти, коли міни викидало на береги Румунії і Болгарії або через них були пошкоджені судна у морі.

Останній відомий інцидент стався 27 грудня, коли вантажне судно, яке прямувало в український порт для завантаження зерна, натрапило на міну і на борту спалахнула пожежа. За даними української влади, двоє людей були поранені.

Оголошуючи про досягнення домовленості щодо меморандуму про взаєморозуміння, 16 грудня Гюлер заявив, що міни досягли турецьких проток. «Через українсько-російську війну і в українських, і в російських портах є міни. Через течії вони також доходять до наших проток», – сказав міністр.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Чорному морі було знищено майже 90 плавучих мін, більшість із них українськими силами. Румунські військово-морські сили знищили п’ять мін.