Болгарія, Румунія та Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря

Болгарія, Румунія та Туреччина у січні 2024 року планують підписати тристоронню угоду про спільне розмінування Чорного моря. Церемонія підписання запланована на 11 січня, повідомив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, передає TRT Haber.

«У межах Тристоронньої ініціативи, започаткованої під керівництвом нашої країни для протидії мінним загрозам в Чорному морі, ми провели третій раунд зустрічі Чорноморської цільової групи протимінних заходів за участю делегацій з Туреччини, Болгарії та Румунія 22-23 листопада на базі нашого міністерства. Також ми плануємо провести церемонію підписання у Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн», – сказав Яшар Гюлер.

Турецький міністр також наголосив на тому, що відновлення миру та стабільності в Чорному морі є «важливим для всього світу, особливо для прибережних держав».

«Як Туреччина, ми ретельно, відповідально та неупереджено виконуємо Конвенцію про протоки Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі, і ми сповнені рішучості її виконувати», – сказав він.

Раніше Британія передала України понад 1500 комплектів обладнання для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Україна є найбільш замінованою країною світу. Потенційно небезпечною вважається майже третина території країни – майже 174 тисяч квадратних кілометрів. Уряд заявив про намір повернути в господарську експлуатацію протягом десяти років 80% цих територій.