Словенія до кінця року передасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування – Мінекономіки

Словенія передасть Україні до кінця поточного року півтора мільйона євро на безповоротній основі для гуманітарного розмінування, повідомила 4 грудня пресслужба Міністерства економіки України.

«Півтора мільйона євро, які Україна неймовірно вдячна отримати сьогодні від народу Словенії, допоможуть забезпечити саперів ДСНС та Державної служби спецтранспорту необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування. Ці кошти допоможуть пришвидшити очищення території нашої країни від вибухівки та збережуть життя й здоров’я багатьох українців», – заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Повідомляється, що угоду про виділення допомоги на гуманітарне розмінування 4 грудня в Любляні уклали українська та словенська сторони. Свириденко взяла участь в церемонії підписання у режимі онлайн.

Україна є найбільш замінованою країною світу. Потенційно небезпечною вважається майже третина території країни – майже 174 тисяч квадратних кілометрів. Уряд заявив про намір повернути в господарську експлуатацію протягом десяти років 80% цих територій.