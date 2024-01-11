Росія дещо збільшила своє корабельне угруповання в Чорному та Азовському морях – ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебувають три російські кораблі, серед них ракетоносіїв немає, повідомляють в фейсбуці Військово-Морські сили ЗСУ.

«В Чорному морі 3 ворожі кораблі; в Азовському морі 1 ворожий корабель», – йдеться у повідомленні.

Минулої доби в цих морях Росія утримувала три кораблі – без носіїв ракет.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 31 грудня 2023 року заявив, що від 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 3095 «шахедів» та 1709 російських ракет різних типів, з них майже 400 «Калібрів».

Після того Україна зазнала кілька масованих атак (як з використанням ракет, так і ударних дронів) з боку Росії. Внаслідок цих обстрілів кілька сотень загиблих чи постраждалих.