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Румунія, Болгарія і Туреччина підпишуть меморандум про операцію з розмінування Чорного моря

Українські військові знешкоджують морську міну, викинуту на берег штормом, під час масштабного вторгнення Росії до України, травень 2022 року, ілюстративне фото
Українські військові знешкоджують морську міну, викинуту на берег штормом, під час масштабного вторгнення Росії до України, травень 2022 року, ілюстративне фото

Міністри оборони Румунії, Болгарії й Туреччини мають намір підписати угоду про створення групи, яка буде контролювати спільні операції з розмінування в їхніх територіальних водах у Чорному морі, повідомили 10 січня представники влади Румунії і Болгарії.

Міністри 11 січня підпишуть у Стамбулі меморандум про взаєморозуміння щодо створення Військово-морської групи з протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea), яка контролюватиме операції місій із розмінування, повідомили офіційні особи.

«Діяльність MCM Black Sea носить виключно мирний характер і не спрямована проти будь-якої іншої країни», – заявили в Міноборони Болгарії.

«Очікується, що це допоможе покращити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками, не замінюючи присутність НАТО і діяльність зі стримування й оборони в районі Чорного моря, що триває», – додали в міністерстві.

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер оголосив минулого місяця, що меморандум буде підписаний 11 січня після місяців переговорів між країнами-членами НАТО.

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що візьме участь у підписанні меморандуму разом зі своїми болгарським і турецьким колегами.

Текст угоди не був оприлюднений, але джерело в НАТО повідомило Румунській службі Радіо Свобода, що угода передбачає розмінування територіальних вод Румунії, Болгарії і Туреччини їхніми власними засобами і, можливо, розмінування виключних економічних зон.

«Інші союзники також можуть брати участь з іншими активами, і це великий виграш для Румунії», — сказало джерело.

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску сказала Румунській службі Радіо Свобода, що хоча перший етап проєкту є «тристороннім», він відкритий для участі інших партнерів.

В операції будуть задіяні кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери і безпілотники. Очікується, що Туреччина відіграватиме найбільшу роль, оскільки вона має найбільше кораблів, здатних виконувати операції з розмінування. Румунія візьме участь із кораблями для розмінування, гелікоптерами, безпілотниками і водолазами.

Міни в Чорному морі, встановлені Росією, поставили під загрозу судноплавство й ускладнили спроби України прорвати російську морську блокаду. У другій половині 2023 року були інциденти, коли міни викидало на береги Румунії і Болгарії або через них були пошкоджені судна у морі.

Останній відомий інцидент стався 27 грудня, коли вантажне судно, яке прямувало в український порт для завантаження зерна, натрапило на міну і на борту спалахнула пожежа. За даними української влади, двоє людей були поранені.

Оголошуючи про досягнення домовленості щодо меморандуму про взаєморозуміння, 16 грудня Гюлер заявив, що міни досягли турецьких проток. «Через українсько-російську війну і в українських, і в російських портах є міни. Через течії вони також доходять до наших проток», – сказав міністр.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Чорному морі було знищено майже 90 плавучих мін, більшість із них українськими силами. Румунські військово-морські сили знищили п’ять мін.

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