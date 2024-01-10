Румунія, Болгарія і Туреччина підпишуть меморандум про операцію з розмінування Чорного моря

Міністри оборони Румунії, Болгарії й Туреччини мають намір підписати угоду про створення групи, яка буде контролювати спільні операції з розмінування в їхніх територіальних водах у Чорному морі, повідомили 10 січня представники влади Румунії і Болгарії.

Міністри 11 січня підпишуть у Стамбулі меморандум про взаєморозуміння щодо створення Військово-морської групи з протимінних заходів у Чорному морі (MCM Black Sea), яка контролюватиме операції місій із розмінування, повідомили офіційні особи.

«Діяльність MCM Black Sea носить виключно мирний характер і не спрямована проти будь-якої іншої країни», – заявили в Міноборони Болгарії.

«Очікується, що це допоможе покращити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками, не замінюючи присутність НАТО і діяльність зі стримування й оборони в районі Чорного моря, що триває», – додали в міністерстві.

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер оголосив минулого місяця, що меморандум буде підписаний 11 січня після місяців переговорів між країнами-членами НАТО.

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підтвердив, що візьме участь у підписанні меморандуму разом зі своїми болгарським і турецьким колегами.

Текст угоди не був оприлюднений, але джерело в НАТО повідомило Румунській службі Радіо Свобода, що угода передбачає розмінування територіальних вод Румунії, Болгарії і Туреччини їхніми власними засобами і, можливо, розмінування виключних економічних зон.

«Інші союзники також можуть брати участь з іншими активами, і це великий виграш для Румунії», — сказало джерело.

Міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску сказала Румунській службі Радіо Свобода, що хоча перший етап проєкту є «тристороннім», він відкритий для участі інших партнерів.

В операції будуть задіяні кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери і безпілотники. Очікується, що Туреччина відіграватиме найбільшу роль, оскільки вона має найбільше кораблів, здатних виконувати операції з розмінування. Румунія візьме участь із кораблями для розмінування, гелікоптерами, безпілотниками і водолазами.

Міни в Чорному морі, встановлені Росією, поставили під загрозу судноплавство й ускладнили спроби України прорвати російську морську блокаду. У другій половині 2023 року були інциденти, коли міни викидало на береги Румунії і Болгарії або через них були пошкоджені судна у морі.

Останній відомий інцидент стався 27 грудня, коли вантажне судно, яке прямувало в український порт для завантаження зерна, натрапило на міну і на борту спалахнула пожежа. За даними української влади, двоє людей були поранені.

Оголошуючи про досягнення домовленості щодо меморандуму про взаєморозуміння, 16 грудня Гюлер заявив, що міни досягли турецьких проток. «Через українсько-російську війну і в українських, і в російських портах є міни. Через течії вони також доходять до наших проток», – сказав міністр.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в Чорному морі було знищено майже 90 плавучих мін, більшість із них українськими силами. Румунські військово-морські сили знищили п’ять мін.