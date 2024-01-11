Корабель Росії у будь-якому місці світового океану буде «законною ціллю» для України – ВМС

Кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану, зазначив командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді».

Командувач ВМС прокоментував інформацію про будівництво в Абхазії нової морської бази.

«Є така інформація. Це не зовсім база, а пункт базування, скоріше всього, для розосередження корабельного складу. Тому що не можна тримати весь флот на одній базі. Тим більше Новоросійськ не дуже приємний порт для базування через погодні умови, особливо взимку», 0 сказав він.

Як пояснив Неїжпапа, «база у Севастополі дуже закрита, захищена від вітрів і географічно вдала для стоянки кораблів, порт Новоросійська навпаки незручний для стоянки кораблів».

На питання про те, чи буде російська база в Абхазії законною ціллю для України, він відповів: «Для нас законна ціль – будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії. Де б він не був у будь-якому місці світового океану».

У ВМС кажуть, що станом на ранок 11 січня у Чорному морі перебувають три російські кораблі, серед них ракетоносіїв немає.

Ввечері 4 січня в соцмережах повідомляли про звуки вибухів в окупованому Криму, російських Бєлгороді і Новоросійську.

Раніше 4 січня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив, що в Севастополі було чути близько 10 вибухів після оголошення повітряної тривоги. Підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв заявив, що «збито кілька повітряних цілей», а Міноборони РФ у своєму повідомленні заявило про нібито знищення 10 ракет над Кримом.

Згодом управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські військові вдень 4 січня уразили командний пункт з’єднання російських військ поблизу Севастополя в окупованому Криму.

Влада російських регіонів, що межують з Україною, регулярно повідомляє про обстріли і удари безпілотниками з боку ЗСУ після початку повномасштабного російського вторгнення. Київ ці інциденти не коментує.