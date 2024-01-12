ISW: Росія забезпечує ротації своїх сил в Україні, але «незрозуміло», чи вона здатна на це довгостроково

Наразі Росія, ймовірно, здатна забезпечувати надходження нових сил в обсягах, що відповідають її втратам, і це уможливлює посилення її підрозділів – про це йдеться в останньому звіті американського Інституту дослідження війни.

На думку ISW, загальний темп російських операцій в Україні відповідає словам заступника голови Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, за словами якого Росія сконцентрувала весь сухопутний компонент своїх військ в Україні. Це дозволяє їй здійснювати ротацію по всьому театру воєнних дій.

«Здатність Росії проводити ротації на оперативному рівні, швидше за все, дозволить російським силам підтримувати загальний темп їхніх локалізованих наступальних операцій на сході України в найближчій перспективі, але незрозуміло, чи зможуть російські сили проводити ефективні ротації в довгостроковій перспективі чи в разі активізації наступальних зусиль Росії або ж значної контрнаступальної операції України», – йдеться в звіті.

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За висновками аналітиків, ротації загалом зменшують виснаження російських військ, що може з часом призвести до кульмінації наступальних зусиль РФ.

Інститут вказує на те, що атаки в Україні здебільшого здійснюють російські штурмові групи, які не конче потребують великої кількості техніки чи високого рівня підготовки.

«Схоже, що російський апарат формування збройних сил поповнює втрати в Україні за допомогою погано підготовленого та відносно недієвого персоналу, який російське командування вважає достатнім для звичайних виснажливих фронтових атак. Ці напади ще не призвели до значних здобутків Росії в Україні з початку жовтня 2023 року, і малоймовірно, що російські війська зможуть продовжувати їх нескінченно таким чином, щоб перетворити тактичні успіхи на оперативні результати», – вважають аналітики.

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Крім того, російські військові можуть зазнати втрат, які перевищать здатність Росії забезпечити нові сили, якщо російське командування вирішить посилити наступальні дії в Україні, тим самим обмеживши живу силу, доступну для поповнення послаблених підрозділів, додає ISW:

«Незрозуміло, чи зможе поточна російська кампанія з прихованої мобілізації, яка значною мірою ґрунтується на вербуванні добровольців і примусовій мобілізації засуджених і мігрантів, забезпечити збільшення кількості особового складу, необхідного для проведення ротацій під час інтенсивних російських наступальних зусиль».

У вересні 2022 року влада Росії оголосила так звану часткову мобілізацію на війну з Україною. За офіційними даними, призвали близько 300 тисяч людей. Указ про мобілізацію продовжує діяти досі.

Крім того, минулого місяця правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті заявила, що російська влада продовжує примусово мобілізувати в свою армію українців на окупованих нею територіях України. Правозахисники наголосили, що така практика «є воєнним злочином».