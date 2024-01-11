У Росії Пенсійний фонд засекретив дані, що вказують на воєнні втрати

Пенсійний фонд Росії ще в грудні 2022 року засекретив дані про виплати сім’ям учасників війни проти України, зокрема загиблим, виявило російське видання «Важные истории».

Видання опублікувало відповідний лист керівництва ПФР, розісланий співробітникам регіональних відділень. У ньому, зокрема, міститься вимога не завантажувати дані про соціальні виплати, що стосуються учасників так званої «спеціальної військової операції» (так у Росії офіційно називають війну), до Єдиної державної інформаційної системи соціального забезпечення, а також видалити раніше завантажені відомості.

Видання зазначає, що серед інформації, яку фонд заборонив публікувати, є кількість «вдів військовослужбовців, загиблих у період проходження військової служби», що отримали підтримку, і що цей показник міг би допомогти розкрити масштаби втрат російської армії на війні проти України.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.