«Зосередили увагу на фермерах». РФ посилила примусову мобілізацію на окупованій території – ГУР

Російські війська активізували механізми примусової мобілізації в окупованих громадах Херсонської і Запорізької областей, зокрема, зосередили свою увагу на фермерах, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Нині чекісти особливу увагу зосередили на фермерах: по господарствах у низці населених пунктів росіяни розіслали письмові вимоги негайно стати на військовий облік усім чоловікам призовного віку. У випадку невиконання директиви сільськогосподарські підприємства чи окремі фермери будуть каратися штрафами у 400 тисяч рублів (близько $4500), однак сплата цієї суми аж ніяк не гарантує уникнення від участі у війні проти України в лавах армії держави-агресора Росії», – йдеться в повідомленні.

У ГУР заявили, що активізація примусової мобілізації, до якої вдаються російські сили на окупованих територіях України, спричинена «необхідністю покривати втрати особового складу, а також зниженням підтримки війни серед російського населення».

«Оскільки кремлівські «технологи» наразі вважають за неможливе оголосити масштабну хвилю мобілізації в Росії, щоби не погіршувати соціальний фон перед так званими «виборами Путіна», чоловіче цивільне населення в окупації знову перебуває під хвилею тиску. Під загрозою примусової мобілізації фактично перебувають усі чоловіки, віком від 18 до 65 років, а нерідко й 16-річні й 17-річні підлітки, яких Москва так само заганяє до окупаційного війська», – йдеться в заяві.

Редакція наразі не може перевірити наведені дані з незалежних джерел.

Минулого місяця правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті заявила, що російська влада продовжує примусово мобілізувати в свою армію українців на окупованих нею територіях України. Правозахисники наголосили, що така практика «є воєнним злочином».

Американський інститут вивчення війни (ISW) у жовтні звернув увагу на те, що Росія здійснює кампанію з мобілізації до своєї армії українських громадян, які потрапили під примусову російську паспортизацію на окупованих РФ територіях.

Аналітики у своєму огляді вказували на дані української сторони, яка каже, що цивільним із врученими російськими паспортами, зокрема на лівобережжі Херсонщини, російські сили погрожують штрафами і затриманням за неявку у «військкомати».