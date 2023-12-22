Сили РФ хочуть розпочати мобілізацію серед підлітків у Маріуполі – міськрада

У Маріупольському районі почали видавати розпорядження щодо постановки на військовий облік учнів 2007 року народження, йдеться в пресслужбі Маріупольської міської ради.

Згідно з документом окупаційної «адміністрації», з січня 2024 року усі учні 2007 року народження мають з’явитися до військомату, щоб стати на облік.

«А отже – є небезпека їх мобілізації», – зауважують у повідомленні.

Також у Маріупольській міській раді зазначили, що раніше президент Росії Володимир Путін «доручив провести осінній призов росіян 2024 року з використанням єдиного реєстру військовозобов’язаних».

«Тож загарбники шукають можливості мобілізувати якомога більше людей, особливо - з окупованої території», – наголошують в повідомленні.

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових обʼєктах у Маріуполі.